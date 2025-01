Il clamoroso dettaglio che ha fatto perdere De Gea al Real Madrid. La sua carriera poteva prendere una piega diversa

La Fiorentina in porta si gode le prodezze di David De Gea. L'estremo difensore spagnolo è sicuramente ancora tra i migliori in circolazione.

Il retroscena

La sua carriera è stata di primissimo livello, ma sarebbe potuta essere differente e più legata ai colori del Real Madrid. A raccontare un clamoroso e curioso retroscena che lo riguarda è stato il giornalista Siro López intervenuto su Cadena COPE.

Un minuto di ritardo

“Il Real Madrid ha perso per un cavillo David de Gea nel 2015. Doveva essere inviato un fax e il Real non ha potuto tesserare il giocatore perché, per un minuto di ritardo, a causa del fatto che un fax era danneggiato, non ha rispettato la scadenza. Il regolamento diceva che la documentazione doveva essere inviata entro il 30 agosto e non è arrivata".