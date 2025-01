Giornata povera di novità prorompenti, in casa Fiorentina. Chiarita la situazione di due giocatori pronti a indossare la maglia viola. In primis Michael Folorunsho, centrocampista che avrà la sua ultima gara da giocatore del Napoli proprio al ‘Franchi’ contro la Viola, poi sarà la volta del trasferimento. Per lui prestito con diritto di riscatto intorno a 8-9 milioni di euro. Vicinissimo anche il difensore del Monza Pablo Marí, elemento di esperienza per la difesa di Palladino che il club conta di chiudere entro la prossima settimana.

Kayode vuole spazio, la Fiorentina non vuole perderlo (del tutto). Coulibaly…

Potrebbe partire Michael Kayode, ma la situazione è meno semplice del previsto. Il ragazzo vorrebbe più spazio, dal canto suo la Fiorentina vorrebbe la garanzia di non perdere il suo cartellino definitivamente, almeno a gennaio. Attenzione al “solito” Brentford, recentemente si è fatta avanti anche la Roma per lui. Intanto, la Viola prova ad aggiudicarsi un sostituto, tenendo attiva la pista Woyo Coulibaly del Parma. Non sta avendo rapporti particolarmente distesi con i gialloblù, che vorrebbero conoscere meglio le sue intenzioni.

De Gea ha già convinto. E se l'opzione per il rinnovo durasse per più di un anno?

La Fiorentina studia anche il piano migliore per David De Gea. Il portiere spagnolo ha un'opzione, a favore del club, per il prolungamento del suo contratto per un altro anno. Ma la società vorrebbe tentare di allungare ulteriormente la permanenza dell'ex Manchester United a Firenze: le parti potrebbero tornare al tavolo per discuterne.