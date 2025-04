Il Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo un buon avvio di stagione, non sta passando un bel periodo di forma. Dopo quattro sconfitta nelle ultime cinque partite ha dovuto dire addio al sogno di vincere il campionato e si è anche vista scavalcare al secondo posto dal Monaco.

Il noto quotidiano sportivo francese L’Equipe ha rivelato come De Zerbi non abbia risparmiato dure critiche ai suoi giocatori nei giorni successivi. Dopo l'ultima sconfitta contro il Reims, nel mirino del tecnico italiano sono finiti alcuni calciatori, tra cui Pol Lirola. All'ex terzino della Fiorentina De Zerbi avrebbe detto secondo le ricostruzioni: “Nessuno ti voleva qui la scorsa estate, io ero l’unico a credere in te. E mi ripaghi così?”. Nonostante l'intervento della dirigenza pare che il tecnico ex Sassuolo non si sia calmato e abbia rinunciato a seguire l'allenamento della squadra.