Bologna e Fiorentina: un calciomercato a braccetto. i Rossoblù tentano un nuovo sgambetto ai viola

Bologna e Fiorentina sono alle prese con un mercato che sembra essere molto intrecciato fra le due squadre: dall'opzione Calabria in viola, al possibile scambio Fabbian-Sottil. Non solo trattative, ma anche scontri come quello per Džeko e non solo…

Altro scontro di mercato

Negli scorsi giorni era stato accostato alla Fiorentina il nome dell'attaccante greco Fotis Ioannidis. La dirigenza viola però, ha preferito virare con decisione su Edin Džeko, che stava trattando con il Bologna. Il greco, come scrive stamani il Corriere dello Sport rimane un'alternativa per la Fiorentina nel caso la trattativa per l'ex Roma non andasse in porto.

Una trattativa ben avviata

Sempre secondo il Corriere dello Sport i felsinei, preso atto del sorpasso viola per l'attaccante bosniaco, hanno cambiato obiettivo puntando il giovane attaccante del Panathinaikos. Stavolta a spuntarla potrebbe essere la squadra di Vincenzo Italiano, che così si accaparrerebbe un altro attaccante da affiancare a Dallinga e Castro.