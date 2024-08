Come riporta tuttomercatoweb.com, sta per tornare in Toscana Federico Brancolini, ex portiere della Fiorentina cresciuto nel settore giovanile viola. In questi giorni l'estremo difensore classe 2001 ha risolto il suo contratto con il Lecce.

Adesso Brancolini è in direzione Empoli, società con la quale firmerà un nuovo contratto fino al 2027. Ancora Serie A per l'ex portiere viola.