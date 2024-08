Un ottimismo dato da cifre alla portata della Fiorentina. Ecco quanto chiede De Gea di ingaggio

C'è ottimismo in casa Fiorentina per la trattativa portata avanti con gli agenti di David De Gea, ex portiere del Manchester United attualmente svincolato. Come riporta calciomercato.com, la richiesta economica è di un contratto biennale a 2,5 milioni più bonus a stagione.

L'ottimismo in casa viola è dato anche da queste cifre che sono alla portata del budget a disposizione dai dirigenti viola.