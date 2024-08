Gudmundsson in viola: L'entourage del giocatore è molto ottimista, incontri OK. L'offerta formulata dalla Fiorentina

Albert Gudmundsson alla Fiorentina e in poco tempo. La scorsa settimana è stata importante per questa pista di mercato.

Intesa di massima

L'entourage del giocatore, con il quale esiste già un'intesa di massima, è molto ottimista sulla buona riuscita dell'operazione, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio. Questo perché gli ultimi incontri sono stati più che positivi.

L'offerta formulata dalla Fiorentina

La dirigenza viola ha formulato la sua offerta al Genoa per l'acquisto del classe 1997: prestito oneroso a 5 milioni di euro più 20 per l'obbligo di riscatto condizionato. Se tutto andrà per il meglio, la trattativa potrebbe concludersi entro un paio di giorni.