Il Cagliari batte a sorpresa il Bologna e tiene i rossoblù sotto la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata l'unica partita delle 15.00 di questa 20esima giornata di Serie A tra Cagliari e Bologna.

Altra sconfitta per i rossoblù dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina. I sardi si sono imposti in rimonta in casa per 2-1 grazie al gol di Petagna e l'autogol di Calafiori. Il gol iniziale dei felsinei era stato firmato da Orsolini. Con questa sconfitta, il Bologna rimane a un punto dalla Fiorentina che scenderà in campo tra poco più di un'ora contro l'Udinese. Il Cagliari, invece, esce dalla zona retrocessione.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 51, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Lazio 33, Bologna 32, Napoli 31, Atalanta 30, Roma 29, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Frosinone 19, Sassuolo 19, Cagliari 18, Udinese 17, Verona 17, Empoli 13, Salernitana 12.