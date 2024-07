L'ex direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso ha fatto alcune precisazioni dopo l'affare Nicolas Valentini dal Boca Juniors. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Di solito non intervengo nelle conversazioni pubbliche quando mi vengono dette versioni non vere, ma in questo caso sono costretto a farlo perché mi toccano dove fa più male. Voglio fare alcune precisazioni affinché il mio nome non sia legato a un trasferimento nel quale non ho avuto e non ho alcuna influenza. Ho smesso di lavorare alla Fiorentina il 2 giugno 2024. Nei tre anni in cui ho ricoperto il ruolo di Direttore dell'Area Tecnica della Fiorentina, non ho mai consigliato il nome di Nicolas Valentini, nemmeno quando lavoravo lì”.

“Non andrò mai contro il Boca”

E aggiunge: “So che da aprile circolano voci che collegano il giocatore all'istituzione e che pongono me come responsabile del mancato rinnovo con il Boca. Non posso assumermi la responsabilità di quanto detto sui media e sui social network. Quello di cui posso farmi carico è quello che ho fatto, e ribadisco di essere esplicito in questo: non sono mai stato in contatto con il calciatore e non ho nemmeno suggerito di inglobarlo. L'accordo arriva 45 giorni dopo che ho lasciato la mia posizione. Il Boca era, è e sarà la mia casa. Non ho mai ingaggiato un calciatore libero della squadra nella quale sono cresciuto come giocatore, come Direttore Sportivo e, soprattutto, come persona. Non andrò contro gli interessi economici e sportivi del club della mia vita”.