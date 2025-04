L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Celje: “Poche alternative sugli esterni? Gosens sta lavorando per rientrare e spero di averlo presto a disposizione. Poi abbiamo Parisi e c'è anche Folorunsho, che chiaramente è adattato ma si è comportato molto bene quando è entrato in quella zona di campo. Può farlo, ha le caratteristiche per fare anche il quinto. Ci ho parlato e si può adattare, siamo tranquilli”.

“Tante squadre ‘alla morte’ contro di noi, dobbiamo prepararla bene”

Sul percorso europeo: “Ci ha insegnato che le squadre, contro di noi, hanno sempre giocato ‘alla morte’. Si sono viste grandi voglia ed energia per battere la Fiorentina. Per questo entrare in campo domani con una mentalità sbagliata sarebbe da sciocchi. L'abbiamo dunque preparata bene, in uno stadio anche caldo. Sappiamo non sottovalutare nulla e curare tutti i dettagli, serve la mentalità giusta”.

“Il Celje ha dei valori. Chiuderla subito? Sarebbe sbagliato pensarlo”

Sul Celje: “In casa nelle ultime nove non ha mai perso. La squadra ha dei valori e il tecnico la sa far giocare bene, sono primi in campionato per possesso palla. Sarebbe sbagliato avere la mentalità di chi vuole chiuderla subito, vogliamo solo passare il turno. Per domani, intanto, siamo pronti”.