Tetê: "Dobbiamo vincere anche al ritorno e andare avanti in Conference. Gran bella figura nella ripresa"

Dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il Panathinaikos, l'attaccante biancoverde Tetê è intervenuto a Gazzetta.gr, ribadendo la sua gioia per la rete decisiva: “Abbiamo giocato bene e sono molto contento. Gran bella figura nel secondo tempo, adesso abbiamo lo slancio per continuare così anche nelle prossime gare”.

“Dobbiamo vincere anche a Firenze. E andare avanti”

Sulla sfida di ritorno a Firenze: “Ho le stesse sensazioni di quando dovevo ancora giocare l'andata. Dobbiamo vincere, dobbiamo continuare il nostro percorso in Conference. Puntiamo al meglio, ci alleniamo sempre forte”.