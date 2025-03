Tetê: "Sapevamo di affrontare una squadra ostica. La Fiorentina aveva pareggiato grazie a errori nostri, contento per il gol decisivo"

La Fiorentina va k.o. in Grecia, negli ottavi di finale di andata di Conference League contro il Panathinaikos. Una serata veramente complicata per la squadra viola, chiusa in apertura di ripresa con la rete decisiva di Tetê. L'ex Shakhtar ha parlato a Cosmote TV dopo il successo dei biancoverdi.

“Contento per il gol decisivo contro una squadra ostica”

Ecco le sue parole: “Il risultato premia il nostro lavoro. Siamo andati subito in doppio vantaggio, poi loro sono riusciti a pareggiare grazie a dei nostri errori. Ma sono contento di aver segnato il gol decisivo per la vittoria. Sapevamo fin da subito di trovarci contro una squadra ostica, ci siamo adattati a questo”.