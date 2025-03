L'allenatore del Panathinaikos Rui Vitoria è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina per 3-2: Abbiamo ben giocato e nel primo tempo siamo andati bene. Questo era il nostro piano e lo abbiamo eseguito benissimo. Pareva quasi che ci vergognassimo a vincere 2 a 0 e abbiamo dato ossigeno all'avversario perdendo la concentrazione".

Sul secondo tempo dei suoi

E ha aggiunto: "Nella ripresa però siamo migliorati e il centrocampo ha girato meglio. Siamo una squadra che vuole vincere e abbiamo creato i presupposti anche per il quarto gol.

E sulla gara di ritorno in programma al ‘Franchi’…

Poi ha proseguito: "La Fiorentina non è mai stata pericolosa nel secondo tempo. Crediamo di poterci qualificare. Per il ritorno dobbiamo analizzare questa partita per capire cosa ci aspetta a Firenze. In alcuni momenti dovremo essere forti dal punto di vista emotivo, e noi non dobbiamo perdere la nostra concentrazione. Questo perché squadre come la Fiorentina sanno approfittare dei punti deboli".