Un rilancio a sorpresa per Kouadio? Fortini e l'adattamento di Comuzzo non convinco affatto Vanoli

La questione più spinosa per la sfida di domani sera a Udine riguarda la posizione del terzino destro: le ultime uscite di Fortini non lasciano sereno Vanoli, che nel finale con il Pisa aveva provato anche una sorta di adattamento di Comuzzo. Il classe 2005 però è in crisi nera e giovedì ha fatto malissimo con lo Jagiellonia.

Non che Dodo stia dando garanzie ma resta pur sempre un intoccabile: la sua squalifica ha aperto dunque il casting per il tecnico della Fiorentina che, secondo il Corriere Fiorentino, potrebbe perfino prendere in considerazione Kouadio. Anche lui sarebbe più centrale ma che a Losanna si è visto perfino da esterno destro a tutta fascia. Una sorta di aborto tattico ma magari da esterno solo basso potrebbe dare qualche garanzia in più.