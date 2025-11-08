Tutto pronto per la XIV edizione del Gran Galà del Calcio, serata di premiazioni relative alla scorsa stagione calcistica riguardante tutte le serie professionistiche italiane, dalla Serie A alla C, che si terrà lunedì 10 novembre alla Villa Talzano Eventi di Arezzo. Tra i molti premiati, c'è anche una ricca rappresentanza viola.

Due tra i ‘top’

Premio molto importante quello che spetterà a Mandragora: è lui, per la Lega Serie A, il miglior centrocampista della scorsa stagione, anche grazie ai suoi 4 gol e 3 assist in campionato, che gli sono valsi lo scettro come miglior interprete del ruolo. Assieme a lui, anche un altro primato molto prestigioso: a pari merito con Fabregas, è Palladino il miglior giovane allenatore della scorsa stagione. Scelta comprensibile visti i risultati raccolti in stagione con la Fiorentina, pur se contestato a fine della stessa: nonostante tutto, il tecnico ex Monza è ancora alla ricerca di un club.

La gioventù viola

Largo ai giovani, che si prendono altri due premi importanti: è quello di Comuzzo, all'ultima giornata contro l'Udinese, il gol della stagione grazie al colpo di tacco che aprì le danze contro i friulani (anche questo premio condiviso con Ramadani, del Lecce). Tutt'oggi, è anche l'unica rete tra i professionisti per il classe 2005. Infine, ultimo ma assolutamente non per importanza, sarà premiato Fortini come miglior esordiente di Serie B: la sua stagione con la Juve Stabia, coronata da 2 gol e 3 assist e un sogno promozione sfumato solo ai play-off, è stata giustamente incoronata come la migliore tra i ‘rookie’ della cadetteria dell'anno scorso.