Paganini: "C'è ancora un 15% di possibilità che Italiano resti alla Fiorentina. Nzola? Anche con Thiago Motta aveva fatto male"

Paolo Paganini, giornalista della RAI, è stato interpellato da Radio Bruno Toscana per commentare il possibile ritorno di Eduardo Macia come dirigente della Fiorentina: “Pradè e Macia hanno una grande sintonia e questo sarebbe un bel colpo per la società viola. Se fossi Italiano, io ci penserei bene prima di lasciare la squadra".

Ancora su Italiano

"E' un uomo di pancia, prende le decisioni prima di pancia e poi di testa. Vincenzo sbaglia solo i tempi della comunicazione… Quando ha detto che se ne sarebbe andato, la squadra poi ha patito un contraccolpo. Allora c'era il Napoli forte su di lui, adesso non più. Ma se deve lasciar Firenze per andare a Torino forse non ne vale la pena. Secondo me, c'è ancora un 10/15% di possibilità che rimanga alla Fiorentina".

Infine un parere su Nzola

“Per come lo conosco io, il ragazzo deve sempre sentirsi supportato dall'allenatore. La Fiorentina per lui ha speso tanto, circa 13 milioni di euro. Ma pure con Thiago Motta non era andato bene. Con un allenatore che lo sa stimolare, però, l'angolano potrebbe tornare quello di un tempo”.