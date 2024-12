Una richiesta precisa di Palladino per il mercato e una soluzione solo per tamponare l'emergenza

Senza Edoardo Bove, la Fiorentina è rimasta sguarnita alla sinistra del suo fronte offensivo.

Le parole di Palladino

In questo senso è stato molto chiaro Raffaele Palladino dopo la partita giocata contro l'Udinese. Parlando di Lucas Beltran ha detto: “E' un duttile e lo possiamo utilizzare in quella posizione, anche perché ora come ora abbiamo solo Riccardo Sottil lì”.

Un giocatore che serve

E' proprio questo il nocciolo della questione e anche la richiesta di mercato che è stata girata alla società: c'è bisogno di uno che possa rimpiazzare Bove prendendosi carico di una bella fascia di campo ed entrando nel vivo delle due fasi (offensiva e difensiva).

Beltran in difficoltà in quella posizione

Un qualcosa di molto specifico sul quale sta lavorando la dirigenza gigliata, anche perché la soluzione Beltran è solamente una mossa per tamponare l'emergenza. L'argentino ha accettato di buon grado di provare a fare questo tipo di lavoro ma i risultati, a dire il vero, non sono stati molto incoraggianti.