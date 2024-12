A Toscana TV ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, che ha analizzato la sconfitta viola di ieri sera contro l’Udinese. L’ex calciatore gigliato ha toccato vari temi

’Squadra in calo fisico, l’assenza di Bove pesa’

“Purtroppo avevamo visto che da qualche gara la Fiorentina sotto l’aspetto fisico stava calando, e contro Bologna, Vitoria e Udinese ha dimostrato che soprattutto nel secondo tempo soffre e non è più la squadra di prima. L’assenza di Bove pesa, c’è poco da dire, era diventato fondamentale da quando Palladino ha avuto l’intuizione di schierarlo in un determinato ruolo. Cataldi ha fatto una buona partita, Adli meno, giocando con due centrocampisti però la mediana soffre”.

“Gudmundsson è entrato al posto di Beltran ma non l’abbiamo mai visto agire in quella zona, ha giocato sulla sinistra, non so se in virtù dell’ingresso di Kouame che è andato a fare il secondo centravanti. L’islandese non è giudicabile. Nella zona centrale di campo c’era un buco, mancava un uomo, sulle seconde palle non c’era più nessuno. Beltran come equilibrio e gioco coi compagni ha dato un buon contributo, uscito lui la squadra non ha più giocato. Non lo avrei tolto”.

‘Mancano riserve, Ranieri ha commesso un errore madornale’

“La squadra non ha riserve che possono dare una mano e questo è un problema. Oggi la Fiorentina conta su 11/12 calciatori di un certo livello. Non ho mai considerato Pongracic un titolare, quando è stato schierato non ha dimostrato di avere le caratteristiche per meritare il posto: i titolari sono Comuzzo e Ranieri. Il capitano viola, dopo partite di alto livello, ha commesso un errore dovuto alla troppa nonchalance, alla sufficienza… un giocatore come lui non può permettersela. Kayode ha fatto una buona gara, sbagliando qualcosa nel momento di maggiore sofferenza della squadra. Gosens non ha dato niente di particolare, non ha giocato bene”.