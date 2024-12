L’ex difensore della Fiorentina Stefano Carobbi ha parlato a Toscana TV, commentando la sconfitta viola contro l’Udinese, nel post gara della sfida del Franchi. Vari i temi toccati dall’ex terzino gigliato, eccoli di seguito.

“È un peccato perchè dopo il gol preso ad inizio ripresa a causa di un errore madornale, inconcepibile, la Fiorentina è andata giù moralmente, e anche la forma fisica non ha aiutato la squadra. Ranieri lì avrebbe dovuto spazzare il pallone in tribuna. Ai miei tempi se non sparavo la palla via in quelle circostanze, Passarella mi avrebbe dato un paccone”.

‘È mancata ferocia sul gol segnato da Thauvin’

“Anche la seconda rete dell’Udinese era evitabile, Thauvin viene guardato e non rincorso con la ferocia che ci vuole, Sottil non ripiega e Gosens lascia il sinistro al francese. Ora bisogna continuare a crederci, una sconfitta può capitare. Si è persa euforia, mentre prima veniva tutto semplice alla squadra”.

‘Con quattro attaccanti la Fiorentina fatica’

“Beltran nella prima frazione ha lavorato in interdizione, offerto buoni palloni e rincorso gli avversari, non ho capito il cambio. Difficile giudicare i subentrati, entrare in una squadra in confusione è complesso, a meno che tu non sia un fenomeno. Gudmundsson non si è visto, Palladino ancora una volta ha cambiato solo uomo su uomo. In mezzo Adli perde lucidità in un centrocampo a due. La Fiorentina fatica con Colpani, Beltran, Sottil e Kean tutti insieme, anche la difesa va in apnea”.