L'Hellas in pressing per Valentini, ma la Fiorentina vuole aspettare le valutazioni di Pioli. A breve nuovo incontro fra le parti

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli continuerà a scendere in campo con il 3-5-2, come fatto anche da Palladino. Con questo modulo è necessaria la presenza di numerosi difensori centrali in rosa e, proprio per questo, la società viola ha deciso di acquistare Mattia Viti.

Necessità di vendere

Con l'arrivo del difensore dal Nizza però i giocatori in quel ruolo in squadra cominciano ad essere troppi (ben sette). Qualcuno deve necessariamente partire; l'indiziato principale, assieme al connazionale Moreno, è l'argentino Nicolas Valentini.

La viola prende tempo

Il difensore arrivato a gennaio a parametro zero e girato in prestito per sei mesi all'Hellas Verona è finito nuovamente nel mirino del club gialloblù. I tempi per questa operazione però potrebbero rivelarsi piuttosto lunghi. Come riportato dal Corriere di Verona, la Fiorentina non è convinta di cedere il classe 2001 e vorrebbe aspettare le valutazioni di Stefano Pioli. Il club veronese però vorrebbe forzare la mano e a breve è previsto un nuovo incontro con gli intermediari per portare avanti la trattativa.