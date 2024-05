In vista della finale tra Olympiakos e Fiorentina in Conference League, il presidente dei biancorossi Vangelis Marinakis è intervenuto a Channel One rispondendo alle polemiche sulla rivalità con l'AEK Atene, società proprietaria dello stadio della finale: “La Grecia ha già dimostrato di saper organizzare grandi finali. In estate, ad esempio, al Karaiskakis (stadio Olympiakos, ndr) abbiamo organizzato la finale di Supercoppa Europea tra Manchester City e Siviglia, ricevendo congratulazioni da tutti. E sarei stato ancora più felice con una squadra greca”.

“Smettiamola con le sciocchezze”

E aggiunge: “Non capisco le polemiche, tutti dovrebbero lavorare per l'organizzazione di una finale brillante per il bene della Grecia. Per quanto riguarda l'Olympiakos, tutti rispetteranno lo stadio dal primo all'ultimo, dando l'anima per vincere la Conference. Ma smettiamola con le sciocchezze! Lavoriamo per il meglio del calcio greco, stiamo uniti”.