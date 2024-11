Corriere dello Sport-Stadio: Palladino padrone

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è un titolone sulla Fiorentina e su Kean in particolare che viene definito "Mostruoso". Sommario: "In questa stagione Moise ha già segnato 11 gol: uno ogni 98 minuti".

Pagina 6

Sulla gara di ieri: “La Viola secondo Kean”. Sottotitolo: “Vantaggio lampo di Moise dopo appena 4 minuti Il pari di Serdar complica i piani, poi nella ripresa ci pensa sempre lui: il terzo gol su assist di De Gea”. Di spalla il commento: “Palladino padrone”.

Pagina 9

Qui ci sono le dichiarazioni: “Kean: Fiorentina è soltanto l’inizio”. E aggiunge: “La squadra merita molto più di quanto raggiunto I tre gol? Sono le grandi gioie che ti dà il calcio”. In taglio basso infine: “Palladino: Si può restare in alto”.