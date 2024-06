Quella di oggi a Bergamo sarà l'ultimo ballo, the last dance per riprendere lo slogan fortunato dei Chicago Bulls versione 97/98, quella dell'ultimo titolo Nba per intendersi. Lo sarà per molti ma con toni decisamente opposti, scrive il Corriere dello Sport: sarà la mesta fine di un gruppo di medio livello, consumato e disidratato. Con diversi interpreti mai all'altezza delle aspettative, come Ikoné, Barak, Nzola o Infantino, e altri dal rapporto che volge al termine, da Bonaventura a Duncan e Castrovilli.

E poi ci sono i prestiti infruttuosi di Arthur, Lopez, Belotti e Faraoni: insomma un'intera squadra sul piede di partenza. Tra questi forse i soli Ikoné e Barak potrebbero avere qualche chance di recupero, ma con un rapporto tutto da ricostruire con la città.