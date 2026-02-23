E aggancio a Lecce e Cremonese sia! La Fiorentina lascia per il momento la zona retrocessione. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La seconda vittoria consecutiva serviva a tutti i costi ed è arrivata, con la consueta sofferenza ma stavolta senza la beffa finale: l'1-0 al Pisa vale alla Fiorentina l'aggancio a Lecce e Cremonese a quota 24 e per la classifica avulsa ad oggi la squadra viola sarebbe davanti (ricordiamo che in caso di arrivo di due sole squadre al terz'ultimo posto si giocherebbe lo spareggio). La formazione di Vanoli lascia dunque finalmente e speriamo definitivamente la zona retrocessione.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.