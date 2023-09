Dopo le ultime due sconfitte, una bella notizia per il tecnico del Pisa. Aquilani diventa un 'Pro'

Novità importante per un ex tecnico del settore giovanile della Fiorentina. Tra i nuovi allenatori UEFA Pro, che tra lunedì e martedì hanno superato gli esami del Master a Coverciano, troviamo alcuni nomi come: Daniele De Rossi, Marco Amelia, Andrea Barzagli e anche un altro ex calciatore della Nazionale italiana.

Si tratta dell'ex tecnico della Fiorentina Primavera, attualmente in Serie B alla guida del Pisa, Alberto Aquilani. Dopo le ultime due sconfitte con la propria squadra (contro Parma e Modena), dunque, una bellissima notizia per l'allenatore che ha reso grandi i giovani della Primavera viola nelle ultime stagioni.