Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Milan.

“Vi spiego il cambio di rotta”

Vanoli ha dichiarato: "Il cambio di rotta è dipeso Da tante cose: un po' il cambio di mentalità. Stare uniti e tutti insieme, stiamo ritrovando la continuità. Sappiamo che oggi incontreremo una squadra forte, che non perde da agosto, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi".

"Su Bresciani e Solomon…"

E sul cambio di modulo ha aggiunto: "Sicuramente Gudmundsson in quella posizione ci sta dando una grossa mano. Abbiamo aggiunto due giocatori che danno un cambio di marcia in più: Brescianini e Solomon. Quando sono arrivato io eravamo dispersi, abbiamo fatto un passo indietro per farne tre avanti. Dobbiamo inserire quelle furbizie per portare a casa la partita".