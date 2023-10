Ai canali ufficiali dell'Empoli, ha parlato il presidente Fabrizio Corsi in vista della partita contro la Fiorentina che si terrà lunedì sera al Franchi. Queste le sue parole:

"Dobbiamo trovare la consapevolezza di poter far bene in ogni gara, anche a Firenze. Mi aspetto di vedere una conferma dei segnali di crescita che ci sono stati nelle ultime gare; pensiamo di aver imboccato la strada giusta e dovremo fare sempre meglio, consapevoli che non abbiamo ancora espresso al meglio il nostro potenziale. Siamo sfavoriti e non è una novità, questo ci capita con quasi tutte le squadre che andremo ad affrontare.

La Fiorentina sulla carta è un avversario improponibile per noi, anche sul piano dello stato di forma: Italiano è un allenatore top e la sua è una squadra rinforzata, rinnovata e molto forte. Per noi giocare a Firenze, un riferimento da sempre, è un’emozione ed è l’occasione per fare bella figura. Sarà difficile ottenere qualcosa di positivo, ma abbiamo margini per dare fastidio e speriamo di fare risultato. Come detto sembra una gara inaffrontabile, ma andremo a cercare i margini di vulnerabilità della squadra viola e andremo a lavorare su quelli; provando a fare bene, come sempre abbiamo fatto negli ultimi anni"