Calamai: "In questo momento non esiste bomber più spietato di Kean. Ora la qualificazione in Champions la sognano in tanti"

Nel suo consueto articolo per tuttomercatoweb.com il giornalista fiorentino e tifoso viola Luca Calamai ha parlato anche della grande vittoria della Fiorentina contro l'Atalanta:

“In questo momento non esiste bomber più spietato di Moise Kean. I gol del suo centravanti consentono alla Fiorentina di restare in una zona importante di classifica. Con questo campionato così strano sono in tanti a sognare la qualificazione Champions”.