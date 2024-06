A Radio Sportiva il giornalista Sandro Sabatini ha commentato le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri che hanno coinvolto anche la possibile soluzione Fiorentina per il tecnico toscano, fino ad un commento su Nicolò Zaniolo, calciatore anche in orbita viola.

‘Sarri ha ragione sul piano tecnico ma contano anche altri aspetti’

“Dal punto di vista tecnico e tattico, della bravura professionale, Sarri ha ragione, perchè doveva essere tra i candidati alla panchina del Milan e della Fiorentina. Lo è stato del Bologna, ma non è stato scelto. Perchè non è stato scelto? Perchè si guardano anche altri particolari; il fatto che è sempre conciato in quel modo, che quando parla ogni tanto non è esente da qualche parolaccia, che si lamenta. Il fatto che si dica che nello spogliatoio dopo un po’ non è più sopportato…e quindi si fanno delle valutazioni che sono extra. Ha ragione dal punto di vista tecnico e professionale, ma conta anche tanto altro. C’è qualcosa che deve rivedere, così come Pioli, Allegri e De Zerbi, sotto vari punti di vista”.

‘Ogni estate Zaniolo viene offerto a tutti. Nessun tecnico lo ha messo in riga’

“Anche l’Atalanta su Zaniolo? Parliamo di un calciatore che ogni estate viene offerto e offerto in giro e poi qualcuno lo prende. Ad un prezzo conveniente per me è un sì, di ingaggio prende troppo per l’Atalanta, non credo quindi che si verificherà. Zaniolo ha avuto grandissimi allenatori ma nessuno lo ha messo in riga, perciò penso che non dipenda dai tecnici e i miracoli 2024 anni fa li faceva qualcun altro”.