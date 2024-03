Provaci ancora Jack: Bonaventura si prende la Nazionale per il tour negli USA e si gioca un posto all'Europeo. Out Biraghi

C'è ancora uno spiraglio di Fiorentina nella Nazionale targata Luciano Spalletti, che andrà negli Stati Uniti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador nell'ultima sosta prima dell'Europeo. Sono da poco usciti i convocati ufficiali e c'è una piacevole conferma viola.

Bonaventura ancora in Azzurro

Giacomo Bonaventura va negli USA insieme all'Italia e, a questo punto, si candida prepotentemente a un posto in Nazionale per l'Europeo in Germania. Per queste settimane, le novità assolute sono Bellanova, Folorunsho e Lucca. Resta a Firenze Cristiano Biraghi; preferiti Dimarco e Udogie sulla sinistra.

Ecco la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).