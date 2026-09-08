Il colonnato del Franchi e una visuale a cui abituarci. La polemica superflua sul legno in Maratona FOTO FN

Guardate bene questo ‘colonnato’ che è presente dietro la Fiesole e nella parte che arriva verso la tribuna coperta. Questo perché dovremo abituarci ad una visuale del genere quando i lavori, almeno della prima fase dei lavori, saranno finiti, perché l’aspetto sarà questo.

Le foto ci fanno vedere qual è la situazione attuale, ma ci viene incontro in questo senso il plastico del nuovo stadio per capire meglio quale sarà il colpo d’occhio per l’esterno dell’impianto. Una colonna dietro l’altra si compone la serie di sostegni della copertura del Franchi che diverrà pressoché totale (resterà fuori solo il parterre di tribuna perché la sovrintendenza non ha sentito ragioni sull’allungare la copertura della tribuna a sbalzo).

Il nuovo fronte polemico

Queste sono le novità principali, oltre a quelle che possiamo vedere tutte le volte che la Fiorentina gioca in casa, però non si può non parlare dell’ultimo fronte polemico nato nell’ultimo periodo; in sostanza sui social, ma non solo, c’è chi ha da ridire sulla profilatura in legno dei posti in Maratona e addirittura c’è chi afferma o teme che quella possa essere la soluzione finale.

La conclusione su questo argomento è abbastanza netta: il legno che vediamo oggi non rappresenta la superficie finale della tribuna.

La scelta per la Maratona

Nel documento progettuale ufficiale ARUP–MCA–Cupelloni c'è una tavola specifica dedicata al “sistema delle tribune”. Per la Maratona viene indicata una “riprofilatura tribuna Maratona: overdecking con nuove gradinate profonde 80 centimetri e restauro strutture esistenti sottostanti”. Quindi la struttura attualmente realizzata serve a creare sopra la gradinata storica di Nervi una nuova geometria con gradoni molto più profondi.

Il progetto parla di gradoni profondi 80 centimetri. È un cambiamento notevole rispetto alla configurazione storica e serve a ottenere maggiore spazio davanti alle sedute e una tribuna più vicina agli standard degli stadi moderni.

Per vedere come verrà la Maratona ci aiuta invece un render: vedete per caso legno in superficie? Sembra una domanda retorica, ma di questi tempi anche le cose più banali vanno messe in chiaro.

Un altro esempio in questo senso è rappresentato dalle due impalcature che troviamo in Fiesole che servono per lavorare sulla copertura e che sappiamo che verranno rimosse quando sarà il momento. Lo hanno capito in tanti ma non tutti…