Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano: Zurkowski ad un passo dal riabbracciare l'Empoli

Alcuni quotidiani stamattina avevano cercato di fare il punto della situazione sul futuro di un ex giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando del centrocampista polacco Szymon Zurkowski che, dopo gli ultimi sei mesi passati ad Empoli, al termine della scorsa stagione ha fatto il suo rientro allo Spezia, club proprietario del suo cartellino. Per la terza volta però il polacco potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra.

Infatti, secondo quanto riportato nel pomeriggio da Spezia1906 . com, il direttore sportivo dei liguri Melissano, che a un passato nella Fiorentina, sarebbe vicino a concludere la trattativa che riporterebbe Zurkowski all’Empoli di Fabrizio Corsi. Oltre all’importante stipendio che lo Spezia dovrebbe corrispondergli, il polacco ha espresso la volontà di giocare ancora in Serie A. Per questo è tornata di moda la pista che porta al Castellani.

La trattativa sembrerebbe essere a buon punto, con i due club che avrebbero già trovato l’accordo in attesa delle firme sul contratto del giocatore. L’operazione sarà conclusa sulla base di un prestito oneroso a circa 250.000 euro con diritto di riscatto a 1,8 milioni.