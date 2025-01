FOTO FN - La festa della Roma e la delusione della Fiorentina: medaglia d'argento per le Viola

Immagini che parlano chiaro quelle vi riportiamo in diretta da La Spezia. Sarebbe potuta essere tutta un'altra storia ma, anche questa volta, è stata la Roma a trionfare in finale contro la Fiorentina. In Supercoppa Italiana, le giallorosse hanno trionfato per 3-1 sulle Viola, grazie anche alla rete dell'ex Giacinti.

Medaglia d'argento per le Viola

Capo chino per le ragazze di De La Fuente

Applausi alle avversarie e un po' do delusione

Si riconosce il merito e la forza delle avversarie

La festa finale delle giallorosse