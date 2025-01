Niente da fare, non riesce l'impresa: la Fiorentina Femminile cade a La Spezia. La Roma alza la Supercoppa

Non è andata bene neanche questa… Non è per niente un gran periodo in casa Fiorentina e si vede anche nel Femminile. Le Viola di De La Fuente sono state battute in finale di Supercoppa Italiana: vittoria abbastanza netta della Roma, che ha dominato per ampi tratti della gara. 3-1 il risultato finale, con tanto di gol dell'ex Giacinti.

La cronaca della partita

Sono state le campionesse d'Italia a passare in vantaggio: al minuto 17 all'improvviso il gol che ha sbloccato la sfida. Dopo un filpper in area di rigore, la palla termina a Glionna che calcia potente dal limite. Errore di Fiskerstrand, che non trattiene e lascia che la palla attraversi la linea di porta. Gasperotti esita ma poi convalida la rete. Al 29' una punizione di Bredgaard per la Fiorentina è pericolosa poiché il piede di Giugliano devia il tiro che rischia di diventare un clamoroso autogol, con la palla che sfiora la traversa.

Il pareggio della Fiorentina viene con la svedese Janogy che calcia dalla distanza e batte Kresche per l'1-1 dopo un'ora di gioco. La Roma sembrava in pieno controllo, ma le Viola sono state capaci di superare il muro giallorosso. La Roma però reagisce subito e si riporta immediatamente in vantaggio: cross perfetto al centro di Haavi, Giacinti deve solo spingere in rete di testa per riportare le giallorosse avanti: gol dell'ex per Valentina.

Quasi allo scadere di tempo, la nuova entrata Corelli chiude la sfida: ruba palla in area, approfittando di un'incomprensione fra due Viola, e trova un ottimo diagonale per il colpo del KO. Le giallorosse trionfano così ai danni delle ragazze gigliate, brave comunque a riprendere una gara quasi totalmente nelle mani delle avversarie.