E l'inno della Conference League comincia a risuonare dalle parti di Firenze...

Persa, ahinoi, la finale di Conference League contro il West Ham, la Fiorentina non era riuscita a trovare la porta per l'Europa alla fine della scorsa stagione.

Ma quando si chiude una porta, talvolta, si può aprire un portone. In questo caso il club viola potrebbe approfittare delle disavventure giudiziarie della Juventus.

Su Tuttosport stamani si spiega come la soluzione più quotata sia quella che prevede per la Juventus un anno di squalifica per le Coppe europee da parte della Uefa per le vicende plusvalenze e stipendi. A questa sentenza la società bianconera non farebbe ricorso, chiudendo così definitivamente le pendenze con la giustizia anche internazionale e assicurandosi la possibilità di tornare sui campi europei nella stagione successiva, campionato o Coppa Italia permettendo.

Il posto dei bianconeri in Conference, giunti a questo punto, verrebbe preso proprio dalla Fiorentina.