L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, su TvPlay.it, ha indirizzato la propria frecciata nei confronti di Vincenzo Italiano per il comportamento tenuto al termine della gara di domenica scorsa e soprattutto per quanto detto per giustificarlo.

“Non può dire ”ho sempre fatto così""

“Non ha mancato di rispetto ai tifosi - ha dichiarato Viviano - mi dispiace perché so che qualche giocatore c'è rimasto male, ma a me la cosa che ha dato più fastidio è un'altra. Dal momento che decidi di fare un'esultanza del genere, come ha fatto ad esempio Zaniolo contro la Roma, non puoi andare in conferenza stampa e dire “ho sempre fatto così”, ecco questo fatto qua mi sta sui coglioni (testuale ndr)”.

“C'era qualcosa”

E poi: “Una volta che prendi una tua posizione, magari anche per buoni motivi, non puoi dire che “hai fatto sempre così”. Durante tutto il secondo tempo si è buttato tre o quattro volte per terra, ha preso per le braccia un suo collaboratore e altro ancora. Insomma c'era qualcosa”.

“Avrei preferito che…”

Infine: “Avrei preferito che fosse andato in conferenza stampa e avesse detto, “ho esultato perché ce l'avevo con la società”, “perché mi hanno criticato”, “perché mi hanno rotto le scatole” ecc…Si vedeva lontano un miglio che sentiva questa partita”.