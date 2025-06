Il retroscena su Džeko: il bosniaco cercato dalla Fiorentina già a gennaio. Ma a bloccarlo...

La Nazione in edicola oggi svela un retroscena della trattativa fra Edin Džeko e la Fiorentina. Un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, ma che poteva già diventare realtà qualche mese fa.

La cessione di Beltran

Durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, lo scorso gennaio, la Fiorentina era intenzionata a cedere l'attaccante argentino Lucas Beltran, che aveva diversi estimatori, uno su tutti il River Plate, proprio nella sua terra d'origine. La vendita dell'attaccante, di cui si discute anche in questi giorni però, non andò in porto.

Il mancato arrivo di Džeko

I dirigenti viola, in accordo con l'ex tecnico Palladino, avevano deciso di sostituire l'argentino proprio con Edin Džeko, già all'epoca considerato il sostituto ideale di Moise Kean. La permanenza di Beltran però bloccò l'operazione e Džeko terminò la stagione in Turchia, al Fenerbahce. La situazione che si è creata in queste ore sembra molto simile a quella dello scorso inverno, ma la sua conclusione potrebbe essere completamente diversa.