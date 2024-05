A Sky il commento del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

"Il rammarico di oggi è aver subito due gol, il primo su rigore e quel secondo che nasce da una palla sul dischetto del rigore di Belotti, che se si gira fa il 3-1. Invece questo rinvia senza guardare e prendiamo il 2-2, non ci ha permesso di finire la gara con u risultato più ampio. Siamo stati bravi a vincere comunque, con i subentrati, mi è piaciuto Nzola. Siamo in vantaggio rispetto al Bruges e dobbiamo cercare di concludere il lavoro mercoledì.

Abbiamo cercato di mettere tutto ciò che avevamo di offensivo, siamo stati premiati. Quando inizi ad avere questa qualità e fisicità davanti, puoi mettere in difficoltà chiunque. Anche nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni con Gonzalez, l’atteggiamento che stanno avendo i ragazzi nell’ultimo periodo è strepitoso. Andremo là con questo vantaggio a cercare la qualificazione.

Il 2-2? Anche col Sassuolo abbiamo abbassato la guardia e preso il 2-1, poi riattacchiamo la spina e segniamo. Quarta e Ranieri non hanno percepito il pericolo di questa palla lunghissima ed è questo l’errore. Sanno che su palloni così devono agire con le preventive, hanno abbassato la guardia perché eravamo in pieno dominio. Se fossimo andati sul 3-1 la partita per me finiva diversamente. Un po’ mi dà fastidio, l’errore è non capire che quel pallone poteva diventare pericoloso.

Che partita al ritorno? Immagino che se ragioniamo come in quei 10 secondi finisce male, lì è una bolgia, loro hanno una marcia in più. Dobbiamo tenere la spina attaccata dal 1’ al 90’, per me abbiamo creato tantissimo e potevamo fare altri gol. Massima attenzione a percepire quello che andiamo a giocarci, che è tantissimo".