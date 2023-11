I convocati di Italiano: ancora niente da fare per Kayode, Mina invece c'è. Ma la Fiorentina non porta un giovane difensore

Per la gara contro la Juventus, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati. La Fiorentina avrà a disposizione quasi tutta la rosa, eccezion fatta per Dodo, Castrovilli, Kayode ma anche Niccolò Pierozzi. Presente invece Mina, così come Biraghi. Di seguito l'elenco completo:

“Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Infantino, Kouamé, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano”.