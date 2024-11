Palladino: "Un'altra grande prestazione di squadra che dedichiamo al nostro presidente" - FOTO

La Fiorentina vola in campionato e in classifica e Palladino è uno dei maggiori artefici di questi successi. L'allenatore scelto da Rocco Commisso utilizza spesso i social per esprimere le proprie emozioni e lo ha fatto anche oggi per un giorno speciale.

Oggi, 25 novembre, infatti è il compleanno del patron italo-americano della Fiorentina: Commisso compie 75 anni. Il tecnico gigliato lo ha celebrato su Instagram:

La story di Palladino

Le sue parole per il presidente

“Un'altra grande prestazione di squadra che dedichiamo al nostro Presidente. Tanti auguri!”, il messaggio di Palladino per Commisso, con tanto di foto dei due che si abbracciano.