Tentare la fortuna in Premier League o cedere ai milioni arabi: il dubbio di un ex attaccante della Fiorentina

Dopo la breve e sfortunata esperienza in Europa con la maglia della Fiorentina, nella qual ha racimolato soltanto 4 presenze e zero gol, l’attaccante classe ’97 Pedro Guillerme potrebbe essere vicino ad un ritorno in Europa. Tra lui ed il vecchio continente potrebbe esserci soltanto l’ennesima offerta monstre dall’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato quest’oggi da Tuttomercatoweb.com l’ex attaccante viola è seguito da vicino dal Nottingham Forest e dall’Al-Hilal: con il club di Premier che potrebbe garantire al giocatore maggiore visibilità, mentre quello arabo sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro. L’addio al Flamengo sembra essere ormai molto vicino, resta solo da capire se il giocatore preferirà cercare gloria in Europa o cedere ai milioni arabi.