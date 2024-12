Soluzioni in mezzo al campo: senza Bove è l'ora di Sottil, in attesa del miglior Gudmundsson

E' l'ora di pensare alle possibili soluzioni per Raffaele Palladino in assenza di Edoardo Bove, che per la Fiorentina rappresentava un vero e proprio jolly in mezzo al campo avendo ricoperto molti ruoli da inizio stagione. Ci sarà da arrangiarsi senza di lui, almeno fino a gennaio, quando il mercato potrà portare soluzioni diverse da quelle attuali.

E così scatta l'ora di Sottil, visto che il ruolo prevalente di Bove in questo inizio di stagione era stato l'esterno sinistro sulla trequarti. Con tutta probabilità ci sarà ancora lui contro il Cagliari dopo la prestazione contro Empoli che lo ha visto protagonista in entrambi i gol viola. Ci sarà da migliorare e trovare fiducia, ma in attesa del miglior Gudmundsson n la maglia da titolare è sua.

E poi? E poi le alternative sono diverse, considerando sia l'islandese che un Beltran rigenerato. I due si alterneranno a partire dal match contro i sardi, ma potrebbero giocare anche insieme alle spalle di Kean, oppure con Beltran dietro ai due compagni. In realtà potrebbe essere lo stesso Gudmundsson a prendere posto sulla sinistra.

In caso di centrocampo a tre o a quattro, la Fiorentina potrà contare sul ritrovato Richardson o sulla possibilità di arretrare Colpani. Quarta deve ancora metabolizzare il ruolo, serve tempo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.