Nicoletti: "Paratici parcheggerà il carrarmato e inizierà con la ruspa. Rugani mi puzza tanto di Benalouane"

A Lady Radio ha parlato l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, che ha toccato alcune tematiche di casa viola, in vista della partita di Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia.

Caschetto e ruspa

“Paratici parcheggerà il carro armato, si metterà il caschetto e inizierà a lavorare con la ruspa. Appena arrivato il nuovo dirigente viola ha evidenziato come i risultati in campo sia il riflesso di ciò che accade intorno alla squadra, di una struttura modernamente organizzata, del coinvolgimento dei tifosi. Vanoli? Potrebbe anche rimanere, perché ha alle spalle una struttura dirigenziale che gli allenatori di prima non avevano, Italiano e Palladino non hanno mai avuto sostegno nel loro percorso di crescita alla Fiorentina… poi sono andati in società con dirigenti di spessore hanno già ottenuto risultati”.

‘Dopo la vittoria larga dell’andata…'

“La Conference League fino alla semifinale non crea grossi entusiasmi, in una gara come questa avrei invitato i viola club con cui ci sono stati attriti. La Fiorentina ha vinto 3-0 in trasferta ed il risultato la dovrebbe proteggere, ma non scordiamo vari ritorni in sofferenza dopo che all’andata si era vinto largamente una gara che non era assolutamente scontata, per vari fattori. Rugani? Mi puzza tanto di Benalouane di qualche anno fa".