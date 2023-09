Contrattempo Sudamericano

Al Monumental di Buenos Aires, dove l’Argentina ha battuto 1-0 l’Ecuador, è arrivata la bella prova di Nico Gonzalez, partito titolare nell’undici di Scaloni e rimasto in campo per oltre un’ora. Solo tribuna, invece, per l’altro viola convocato nella Selección, Beltran, che spera a questo punto di trovare per la prima volta spazio con la Nazionale maggiore martedì in Bolivia, da dove poi i due attaccanti riprenderanno la via per Firenze.

Come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, un bel grattacapo per Italiano, visto che poi i due argentini avranno appena tre giorni di tempo per recuperare dalle fatiche delle gare (la seconda si giocherà peraltro a La Paz, a oltre 3.600 metri di altitudine) e rendersi disponibili per il match del 17 contro l’Atalanta.