Scambio Fiorentina-Napoli: Una nuova versione. E Castrovilli senza la firma sul contratto...

La notizia di un possibile scambio di centrocampisti tra Fiorentina e Napoli, gira ormai da qualche giorno. Ma il Corriere dello Sport stamani offre una versione diversa rispetto a quella già emersa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo sarebbe stato il club viola a contattare quello azzurro proponendo Castrovilli in cambio di Demme. Questo perché ci sono grosse difficoltà nel far rinnovare il contratto all'ex giocatore del Bari, che, in mancanza di un nuovo accordo e di una cessione in questa estate, andrebbe a liberarsi a parametro zero alla fine di questa stagione.