L'Italia Femminile è in semifinale all'Europeo! Due le Viola scese in campo

Impresa Azzurra! La Nazionale dell'Italia Femminile di Andrea Soncin, trascinata dalla doppietta della centravanti della Juventus Cristiana Girelli, regola col punteggio di 2-1 la Norvegia e approda in semifinale, 28 anni dopo l’ultima volta.

L’Italia, adesso, martedì 22 luglio attende una tra Inghilterra o Svezia. Il sogno continua per le Azzurre. La viola Severini è scesa in campo dall'inizio terminando la propria corsa al 77', sostituita da Greggi. Il portiere Fiskerstrand per la Norvegia ha giocato invece la gara per intero.