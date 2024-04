Sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: "La viola fa gola". A pagina 10 in taglio alto: "Vietato snobbare Salerno, ma Italiano punta Bergamo". Di spalla: "La prima volta per Biagetti, Caprini e Sene". In taglio basso: "In porta c'è Christensen". A pagina 11: "Ricavi su, zero debiti. La viola è un tesoro". In taglio basso: "Fiorentina-Sassuolo domenica 28 alle 20.45".