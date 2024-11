Il premio concesso da Palladino alla squadra

La Fiorentina viene da un ciclo particolarmente impegnativo passato sul campo e fatto di 7 gare in 21 giorni di cui ben cinque in trasferta. Alla ripresa del campionato, la formazione viola è attesa da un altro tour de force.

Una settimana di riposo

Per questo motivo l'allenatore gigliato, Raffaele Palladino, d’accordo con i suoi collaboratori e con i giocatori, ha deciso di concedere loro una settimana piena di riposo.

Impegno quotidiano

Un premio di cui parla stamani il Corriere Fiorentino, arrivato per quello che i viola stanno ottenendo in termini di risultati (dopo la scorsa pausa sono arrivate sei vittorie su sette tra campionato e Conference) ma anche per l’impegno quotidiano che ci mettono i giocatori.