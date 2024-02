Calafiori all'ultimo tuffo: I convocati del Bologna per la partita contro la Fiorentina

All'ultimo tuffo, il Bologna riesce a convocare Riccardo Calafiori per la partita contro la Fiorentina. La presenza del difensore era in dubbio per il match contro i viola, ma Motta e il suo staff sono riusciti ad inserirlo tra i convocati.

Un assente di lunga data

Assente ormai da lunga data Karlsson, il tecnico rossoblu ha ampia scelta a sua disposizione.

La lista dei convocati

Questa la lista dei convocati.

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini, Saelemaekers, Zirkzee.