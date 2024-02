I convocati della Fiorentina per la trasferta di Bologna: Parisi parte con la squadra, quattro indisponibili per i viola

Resi noti da parte della Fiorentina, i convocati per la trasferta contro il Bologna.

Gli indisponibili per il match

Per questa gara Italiano non avrà a disposizione Martinez Quarta, squalificato, Dodˆo e Castrovilli che sono ancora in fase di recupero dai rispettivi, lunghi, infortuni, oltre a Christensen che si è recentemente operato al menisco.

Parisi, che non è al meglio, parte comunque con la squadra.

La lista completa

Questa la lista dei convocati: BARÁK Antonin, BELOTTI Andrea, BELTRÁN Lucas, BIRAGHI Cristiano, BONAVENTURA Giacomo, COMUZZO Pietro, DUNCAN Joseph Alfred. FARAONI Marco Davide, GONZÁLEZ Nicolás Iván, IKONE Nanitamo Jonathan, INFANTINO Gino, KAYODE Michael Olabode, LOPEZ Maxime Fabien Alexandre, MANDRAGORA Rolando, MARTINELLI Tommaso (P), MILENKOVIĆ Nikola, NZOLA M'Bala, PARISI Fabiano, RAMOS DE OLIVEIRA MELO Arthur, RANIERI Luca, SOTTIL Riccardo, TERRACCIANO Pietro (P), VANNUCCHI Tommaso (P).